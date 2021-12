Screening straordinario covid a scuola: 224 tamponi, un solo positivo da verificare

È terminata ieri, martedì 7 dicembre, la seconda ed ultima giornata di screening straordinario per la popolazione scolastica di Capalbio: su 224 persone tra alunni, insegnanti e personale scolastico, solo uno è risultato positivo.

“Si tratta di un dato che ci fa ben sperare – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini –, anche se, chiaramente, la positività riscontrata dovrà essere verificata dall’Azienda sanitaria tramite tampone molecolare. Dobbiamo continuare ad avere atteggiamenti prudenti, perché, anche se la situazione è migliore di quello che potevamo pensare, è indispensabile essere coerenti nei comportamenti rispondendo così alle indicazioni date dal Ministero sulla sicurezza”.

L’amministrazione comunale, infatti, dopo i numerosi contagi registrati negli ultimi dieci giorni e la preoccupazione manifestata da parte della comunità, ha deciso di organizzare per i primi due giorni di questa settimana il servizio, in modalità drive thru, nel parcheggio del cinema Tirreno a Borgo Carige.

“Un’operazione che è stata resa possibile – aggiunge il vicesindaco Giuseppe Ranieri – dall’impegno di tante persone, che vogliamo ringraziare: volontari, medici e infermieri della Croce rossa di Capalbio e il presidente Gino Trabucco, la Vigilanza Italcaccia, La Racchetta e chiaramente il lavoro svolto dalla Polizia Municipale. È grazie alla loro disponibilità, competenza e impegno che abbiamo potuto in circa dieci ore effettuare i test, senza disagi, né particolari attese per i cittadini che hanno partecipato”.