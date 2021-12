Emergenza covid: screening straordinario per studenti, insegnanti e personale scolastico

Screening straordinario per la popolazione scolastica di Capalbio. L’amministrazione comunale ha organizzato per lunedì 6 e martedì 7 dicembre il servizio, in modalità drive thru, nel parcheggio del cinema Tirreno a Borgo Carige.

“Nonostante il grande lavoro svolto dall’unità sanitaria – ha spiegato Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio –, abbiamo voluto dare un segnale importante come Comune per tranquillizzare la popolazione, adesso molto preoccupata, e integrare un servizio che, visto il momento, ci sembrava doveroso e utile. Abbiamo anche cercato di facilitare l’accesso a tutta la popolazione scolastica dividendo lo screening in due giorni ed effettuando i controlli direttamente dall’auto anche per evitare occasioni di assembramento“.

Saranno interessati dallo screening straordinario gli studenti, gli insegnanti e i collaboratori scolastici, che dovranno dividersi nei seguenti giorni: lunedì, dalle 14 alle 19, la popolazione scolastica di Capalbio capoluogo, mentre martedì, dalle 14 alle 19, toccherà agli studenti e al personale scolastico di Capalbio scalo e Borgo Carige, compreso il nido d’infanzia.