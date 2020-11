Rsa e strutture socio sanitarie: come funziona il sistema di screening per individuare i positivi al Covid

I casi positivi al Covid-19 individuati all’interno della Rsa “Le Sughere” di Casal di Pari (nel comune di Civitella Paganico) sono stati riscontrati attraverso il sistema di screening messo in atto dall’Azienda sanitaria Asl Toscana sud est e ai proprietari delle strutture e ai gestori delle stesse.

Si tratta di importanti pratiche che rientrano nel sistema di prevenzione attiva portata avanti nel rispetto dell’ordinanza regionale 93 del 15 ottobre scorso, che prevede l’esecuzione di tamponi rapidi, ogni 15 giorni, per gli operatori delle strutture socio sanitarie come Rsa, residenze per anziani, e Rds, residenze per disabili, e del test sierologico per tutti gli ospiti residenti.

Questa attività di screening si svolge non solo nelle Rsa e nelle Rsd, ma, con la collaborazione di Coeso Società della Salute, anche in tutte le strutture di co-housing del territorio, come i cas, centri di accoglienza straordinaria per migranti, le case famiglia, i centri diurni per anziani e disabili, le residenze assistenziali.

“Si tratta di prassi – spiega il direttore del Coeso Fabrizio Boldrini – che ci permettono di monitorare la situazione ed agire tempestivamente. Chiaramente non bastano a tenere il virus lontano dalle strutture, ma sono fondamentali per attivare percorsi di vigilanza, isolamento e cura”.