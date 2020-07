Scoprire i musei del Monte Amiata a dorso di un asino

“Cammini naturalistici e culturali sul Monte Amiata” è il titolo di un’iniziativa in programma sabato 4 luglio organizzata dall’associazione Slowhorse Italia di Castel del Piano, affiliata alla Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), in collaborazione con il Sistema Museale Amiata e il Patrocinio dell’Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetana.

Si tratta di evento che rientra nel programma di mobilità dolce “Da museo a museo” che consiste in una camminata lungo gli antichi sentieri e le mulattiere percorse dai mercanti, alla scoperta di alcuni di due tra i più importanti musei del Monte Amiata. La novità è che i partecipanti saranno accompagnati da due asini amiatini (chiamati anche micci), Gosto e Gino per un’escursione in pieno stile slow.

La partenza è fissata alle 8.30 a Castel del Piano, punto di ritrovo al Parco dei Cigni. Alle 11 previsto l’arrivo ad Arcidosso e la visita guidata al castello, una fortezza aldobrandesca tra le più antiche d’Italia, e alle sue esposizioni tra cui il Centro Studi David Lazzaretti. Durante la visita i due asini potranno essere ammirati all’esterno del castello. Alle 12.30 è previsto il pranzo a sacco e dopo il ritorno a Castel del Piano dove si svolgerà una visita nel Palazzo Nerucci, bellissimo esempio di architettura cinquecentesca nel centro di Castel del Piano, che ospita raccolte di diverso genere – pittura e grafica, sculture, reperti archeologici – che nel corso degli anni sono entrate a far parte del patrimonio di questa comunità.

Durante la visita gli asini saranno ospitati sotto le logge del palazzo per essere ammirati in particolare dai bambini. Info e prenotazioni: tel. 3337711272, e-mail: mcslowhorse@gmail.com, www.museidimaremma.it