Scontro tra due furgoni sulla strada del cimitero: una persona ferita

Incidente stradale tra due furgoni a Magliano.

Questa mattina, poco prima delle 8, sulla strada provinciale di fronte al cimitero del paese maremmano, due furgoni si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul posto dell’incidente.

Nello scontro, è rimasto lievemente ferito il passeggero di uno dei due veicoli, che si è ribaltato a causa dell’urto. L’uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118, presente sul posto, e trasportato all’ospedale dei Grosseto.

I Vigili del Fuoco di Orbetello hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.