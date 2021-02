Scontro frontale tra due auto sull’Aurelia alle porte della città: una persona ferita

Incidente stradale sulla variante nord dell’Aurelia, alle porte di Grosseto

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale giunta sul posto dell’incidente, due auto si sono scontrate.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, chiamata dal 118, che ha provveduto ad estrarre da una delle due auto un giovane, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, e a consegnarlo al personale sanitario.

La conducente dell’altra macchina coinvolta nell’incidente è stata visitata dai sanitari e sembra che non abbia riportato ferite.

Notizia in aggiornamento