Incidente stradale a Follonica, lungo la strada del cimitero.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno provveduto ad estrarre da uno dei veicoli una delle due persone ferite.

Sul luogo dell’incidente, anche i Carabinieri e la Polizia municipale.