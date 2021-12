Convenzione tra il Museo archeologico e la Fondazione musei senesi: sconti per visitare le strutture

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato la delibera per la convenzione tra il Museo archeologico e d’arte della Maremma e la Fondazione musei senesi.

La convenzione tra questi due musei permetterà, a chi è in possesso della Fms card, di poter usufruire di un ingresso ridotto al Museo archeologico e d’arte della Maremma e per chi invece è in possesso di un biglietto del Maam sarà concessa la possibilità di acquistare la Fms card al prezzo di 8 euro.

L’ottica con cui è stato portato avanti questo progetto è di collaborazione per la promozione della cultura e del turismo tra le due istituzioni.

“In un momento di crisi come questo è importante promuovere la cultura nei nostri territori, cercando di favorire la ripresa economica anche grazie al turismo – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti -. Questa convenzione, inoltre, conferma la nostra volontà di fare rete con le istituzioni culturali non solo locali, un valore che è stato fondamentale anche per la candidatura di Grosseto a capitale della cultura 2024.”