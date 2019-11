Scomparso Pio Bruni, reduce di Isbuschenskij

All’età di 101 anni è venuto a mancare Pio Bruni, classe 1918, cravatta rossa di Savoia Cavalleria in Russia, dove prese parte all’epica carica di Isbuschenskij.

In una sua intervista ricordava: <<Arrivò il comando “A cavallo!”. Lo squadrone si indirizzò verso un lato dello schieramento avversario. Passo, trotto, galoppo, caricat… come fossimo in piazza d’armi. Più ci avvicinavamo, meno i Sovietici sparavano. Alzavano le mani. D’altro canto, uno squadrone – circa centocinquanta cavalli – che ti piomba addosso all’improvviso costituisce una massa d’urto notevole e presumo abbia un effetto sconvolgente. Il 2º Squadrone ebbe parecchie perdite. De Leone cadde da cavallo, Manusardi prese il comando; così, dopo la prima carica riuscimmo a fare una contro-carica. Contemporaneamente il 4º Squadrone di Abba aveva ricevuto l’ordine da Bettoni di avanzare appiedato… Intervenne anche il 3º Squadrone e… quasi non credevamo ai nostri occhi: la carica era stata un successo!>>

In quegli occhi, come in quelli dell’indimenticabile Serg. Cioffi, sempre limpide le immagini di quel giorno in cui scrissero la storia e tracciarono la strada per le generazioni future. Sulle loro orme i cavalieri paracadutisti di Savoia poggiano ora saldi i propri passi, per affrontare le nuove sfide, rendendo sempre i dovuti onori a chi li ha preceduti al servizio del trisecolare Stendardo.

Ha raggiunto il Col. Bettoni, suo comandante di Reggimento, il Tenente Pio Bruni.

Possa riposare in pace, cavalcando al fianco dei colleghi di un tempo, mai dimenticati.