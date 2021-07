Scomparsa Raffaella Carrà: il Comune parteciperà al funerale

Il Comune di Monte Argentario parteciperà al funerale di Raffaella Carrà, che si celebreranno domani, venerdì 9 luglio, a Roma, nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.

Alla cerimonia funebre interverrà in forma ufficiale il sindaco Francesco Borghini con il gonfalone del Comune e la scorta d’onore di agenti della Polizia locale.

“Vogliamo essere presenti in veste ufficiale alla cerimonia – ha detto il sindaco – per esprimere il cordoglio della nostra comunità e la vicinanza alla famiglia di Raffaella Carrà, che ricorderemo sempre quale artista e donna di eccezionale valore che tanto amore ha dimostrato nei confronti dell’Argentario e della sua gente, contribuendo in maniera notevole alla diffusione del suo nome e delle sue bellezze nel mondo”.