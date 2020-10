Muore la prima presidentessa dell’Inner Wheel: il cordoglio e il ricordo delle socie

“Ieri ci ha lasciato, con la sua solita delicatezza ed educazione, Palmira Sandri, moglie dello scomparso Mauro Lombardi, noto nuotatore follonichese“.

A dare il triste annuncio, in un comunicato, è il Club Inner Wheel di Follonica.

“Era stata maestra presso la scuola elementare di via Buozzi, amava tanto il suo lavoro, da scrivere un libro di ricordi e la storia della scuola, con aneddoti e notizie inedite – continua la nota –. Una vita spesa ad insegnare, a studiare, a scrivere, un amore per la conoscenza che traspare dalle sue stesse parole: ‘La cultura è luce…vita……una vera scuola è pervasa dallo spirito di lodare e di incoraggiare gli sforzi sinceri dei singoli alunni’ (cit.) Palmira è stata un vulcano di idee e anche una memoria storica, sia per Follonica che per l’Inner Wheel“.

“Il suo secondo libro, ‘Ricordi di guerra’ (2010), è ambientato presso il casello idraulico di Pratoranieri, oggi sede del Gruppo Vela Lni, luogo per lei pieno di ricordi per averci vissuto da sfollata. Le socie dell’Inner Wheel, che l’hanno conosciuta, la ricordano con tanto affetto, amicizia e stima – termina il comunicato -. Ciao Palmira ….Grande signora e grande maestra di scuola e di vita!!!!!“.