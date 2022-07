Muore fondatore di una cooperativa ed ex esponente politico: “Era un amico di tutti”

E’ morto questa mattina, sabato 2 luglio, improvvisamente Mauro Menichetti, 70 anni, fra i fondatori della cooperativa Sorgenti del Fiora, del quale ne è stato tecnico per decine di anni, e segretario del movimento politico Ripartiamo dalla gente di Santa Fiora.

“Se ne va un amico che tutti avrebbero voluto avere ed io ho avuto la fortuna di avere. Un amico vero e una persona sempre pronta e disponibile per il prossimo – dichiara Riccardo Ciaffarafà, coordinatore di Forza Italia Amiata -. Mauro, che per tutti era il Mike o lo Squillini, è stato un riferimento storico per trent’anni nel e del movimento cooperativo amiatino: fra i fondatori della cooperativa Sorgenti del Fiora, nella quale ha ricoperto molti incarichi anche nella direzione di essa contribuendo in modo significativo al suo sviluppo e alla sua affermazione nell’Amiata, ha contribuito anche allo sviluppo del Progetto Amiata degli anni ’80 con la fondazione della cooperativa, che poi diventò il Salumificio di Bagnore. Nella rappresentazione popolare del Carnevale morto di Marroneto ha rappresentato per anni la figura della Quaresima, personificandone il personaggio nella memoria di tutti per sempre”.

“Da segretario del movimento politico locale Ripartiamo dalla Gente ha svolto un grande lavoro di relazioni e politico, che ha portato alla costituzione di liste fondamentalmente vincenti, apportando sempre con il suo proverbiale sorriso idee innovative e proposte costruttive per Santa Fiora e per l’Amiata stessa – termina Ciaffarafà –. Una perdita enorme, umana e civile, di una persona che ha rappresentato un punto di riferimento per tanti ed un amico che mancherà a molti sia nell’Amiata che altrove“.

Le esequie saranno celebrate domani, domenica 3 luglio, alle ore 16 a Santa Fiora.