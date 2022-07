Scompare storico dirigente, il cordoglio della Cgil: “Compagno esemplare di mille battaglie”

«La Camera del lavoro territoriale della Cgil piange la scomparsa del caro Ivo Raspollini, amato e apprezzato dirigente della categoria dei mezzadri Cgil e del patronato Inca, di cui per anni è stato capace direttore».

A ricordarlo la segretaria generale Monica Pagni, Morena Mancorti, responsabile dell’Inca, e Lorenzo Centenari, segretario dello Spi.

«Ivo è stato un dirigente, attivista e instancabile protagonista nella promozione dei diritti delle persone, in anni non facili, ma nei quali le lotte sindacali cambiarono in meglio la qualità della vita delle persone. Di questo suo impegno costante è ancora vivo il ricordo nella nostra organizzazione – termina la nota -. Alla figlia Silvia, che gli è stata sempre vicina, un abbraccio solidale da parte di tutta la Cgil maremmana».