Muore storico macellaio: paese in lutto

Si è spento nella notte Giuliano Terni, storico ed amatissimo macellaio maremmano. Terni aveva 71 anni; lascia la moglie Laura e i figli Luca e Nicola.

Giuliano Terni ha passato una vita dietro al bancone, nella sua macelleria di Capalbio, ed ha trasmesso la sua profonda passione per la “ciccia” e per la gastronomia in genere ai suoi ragazzi, a Luca, e Nicola i quali, dopo varie vicissitudini, insieme hanno dato vita alla Locanda di Ansedonia, dove gli amici andavano ancora a trovare Giuliano.

Per tanti anni la macelleria di Giuliano Terni è stata un punto di riferimento per il turismo capalbiese, per il “gotha” della politica e dello spettacolo. Un grande lavoratore, un uomo saggio e stimato, un appassionato del suo mestiere, un professionista che ha saputo raccontare e valorizzare le produzioni tipiche del territorio e soprattutto ha saputo tramandare un antico mestiere così importante per la Maremma come il macellaio.

In primis, al figlio Luca, oramai una vera e propria star della televisione italiana, dove attualmente conduce diversi programmi sul canale Food Network.

Ed è con grande stima ed affetto che i macellai grossetani aderenti a Federcarni, il presidente del sindacato provinciale grossetano Gabriele Rossi, insieme a tutti i suoi colleghi, il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari, il direttore Gabriella Orlando e tutta la Confcommercio provinciale salutano con commozione Giuliano e si stringono a Luca e Nicola e all’intera famiglia Terni portando le loro più sentite condoglianze.

I funerali si terranno domani, giovedì 17 novembre, alle 15.00 nella chiesa di Capalbio Scalo.