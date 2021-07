Muore imprenditore ed ex assessore: il cordoglio di Cna e Psi

La Cna esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Sassetti, storico associato e persona attivissima sul territorio orbetellano.

“Abbiamo appreso della scomparsa di Giovanni avvenuta a seguito di una malattia – dicharano il presidente Riccardo Breda, il direttore Anna Rita Bramerini e il presidente di Cna Pensionati Vezio Vagnoni –. E’ stato molto attivo nella nostra associazione, ricoprendo anche il ruolo di vice presidente dei nostri pensionati con la responsabilità del settore turistico. Alla famiglia Sassetti, quindi, le nostre più sentite condoglianze da parte di tutta l’associazione grossetana”.

Sassetti, appassionato di ciclismo fin dalla tenera età, si era trasferito da Grosseto a Fonteblanda, dove aveva aperto un distributore di benzina. Persona ben voluta e conosciuta nel territorio, ha ricoperto anche l’incarico negli anni Ottanta di assessore al Comune di Orbetello.

Il cordoglio del Psi

“La federazione provinciale del Psi, pur nella difficoltà di trovare parole adeguate, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del caro compagno Giovannino Sassetti – dichiara Francesco Giorgi, segretario provinciale del partito -. Sassetti è stato non solo consigliere comunale ad Orbetello, già dagli anni Settanta, e poi assessore e vicesindaco negli anni Ottanta, è stato anche colonna portante del partito a livello comunale e provinciale, oltre che animatore appassionato e attivo dell’intera comunità orbetellana. Era, anche e soprattutto, un amico e una persona per bene. Per questo e per tutto quello che ci ha dato, per il privilegio di averlo conosciuto, ci mancherà tanto. Addio, caro Giovannino”.