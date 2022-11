Uomo scomparso in città, l’appello: “Aiutateci a ritrovarlo”

Oggi, giovedì 10 novembre, dalle 9, Giovanni La Spina, dopo aver eseguito alcune faccende di routine quotidiana nella zona di via della Pace, a Grosseto, non è rientrato ancora nella sua abitazione.

Considerando che non è sua abitudine allontanarsi per così tanto tempo, i familiari chiedono disperatamente a chiunque l’abbia visto per strada di contattare i numeri 340.5810032 o 351.6588595.

Al momento della scomparsa, l’uomo, di 72 anni, alto circa 1,85 metri, indossava un paio di occhiali da vista, una maglietta chiara a righe blu, una felpa nera, pantaloni verdi e scarpe grigie.