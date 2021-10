E’ scomparsa Franca Lodovichi: ha diretto per anni la casa di riposo “Ferrucci”

È venuta a mancare ieri, martedì 26 ottobre, Franca Lodovichi, 77 anni, per anni direttrice della casa di riposo “Ferrucci” di Grosseto, struttura adesso gestita dal Coeso Società della Salute.

Franca Lodovichi è deceduta all’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverata dopo un’operazione al cuore. Intervento perfettamente riuscito, ma Lodovichi nulla ha potuto contro alcune complicazioni.

Il cordoglio del Coeso

“Siamo profondamente scossi dalla notizia – dichiara Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso Società della Salute – e tutta la Società della Salute grossetana si stringe intorno alla famiglia di Franca. La dottoressa Lodovichi è stata una figura di riferimento per il nostro consorzio che ha partecipato attivamente, mettendo a disposizione la propria esperienza professionale e le proprie competenze anche nel periodo in cui la casa di riposo del Comune di Grosseto è passata alla gestione associata del Coeso. Si era spesa negli anni, inoltre, per rinnovare i locali, creando una struttura moderna e accogliente dove non solo i residenti, ma anche le loro famiglie potessero trovare una nuova casa”.

Persona di straordinaria energia, Franca Lodovichi è sempre stata attiva nel mondo del volontario. “Dopo il suo pensionamento – ricordano Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socio assistenziali e socio educativi del Coeso, e Giampaolo Tollapi, responsabile delle strutture residenziali – ha mantenuto un legame forte con il ‘Ferrucci’, dedicando del tempo alle attività promosse dall’Avo, Associazione volontari ospedalieri, per i nostri ospiti. La sua perdita improvvisa ci ha colpito duramente“.