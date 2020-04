Addio a Doriano Vannoni: primo follonichese a giocare a calcio a livelli professionistici

E’ scomparso ieri all’età di 72 anni, Doriano Vannoni. Conosciuto da tutti a Follonica, dove viveva, era stato il primo della città a giocare a calcio a livelli professionistici.

Qualità tecniche, personalità autorevole, ma gentile, e una vocazione da leader gli permisero di partire giovanissimo dal settore giovanile del Follonica, giocando in porta, per poi passare al Piombino per quattro anni in quella che era la Quarta serie. Da lì la chiamata della serie C, con le maglie di Livorno, Ravenna e Crotone.

Anche al termine della carriera non smise di stupire: nella stagione 1973/1974 difese la porta del Poggibonsi squadra vincitrice in uno derby storico, per la rimonta clamorosa nel secondo tempo, contro il Robur-Siena. Un episodio ancora oggi spesso ricordato dagli appassionati di calcio toscano.

Gli amici oggi ricordano come Vannoni incarnasse i veri valori del calcio con uno spirito di sportività che lo ha accompagnato tutta la vita, anche fuori dal campo. Valori che cercava di trasmettere ai più giovani guidando negli ultimi anni le giovanili del Follonica, squadra che tentò anche di salvare dal fallimento, della Massetana e del Montieri.