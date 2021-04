Lena è scappata da un podere, l’appello della padrona: “Aiutatemi a ritrovarla”

Lo scorso 25 marzo un cane è scappata da un podere nel comune di Sovana e la padrona lancia un appello per ritrovarlo.

“Il 25 marzo Lena è scappata dal podere dove ci troviamo, in zona Le Chiuse, nel comune di Sovana, insieme a Mina, cane del mio compagno, ad oggi rientrata sana e salva – spiega Federica Boschi, padrona dell’animale -. Lena è un incrocio tra un pastore maremmano e un border collie, ha il pelo lungo e beige, ha 2 anni, è giocherellona, per nulla aggressiva, ama esplorare il territorio che la circonda come farebbe un qualunque cucciolone. Lena è molto buona, microchippata, sterilizzata, giovane però timorosa degli sconosciuti, quindi se qualcuno la avvistasse dovrebbe solo contattarmi, poi penserei io al recupero. Vivo con lei in un appartamento in provincia di Milano e quando veniamo qui scoppia di gioia perché può stare in un ambiente che le ricorda i suoi primi mesi di vita (è nata da una cagnolina randagia sulle montagne de L’Aquila) e divertirsi con Mina, sua inseparabile compagna di avventure. Quel giorno purtroppo si sono allontanate e non hanno più fatto ritorno”.

“Dalla data della scomparsa ci siamo attivati in ogni modo, senza darci pace: abbiamo immediatamente fatto un post su Facebook, distribuito e affisso volantini, cercato in lungo e in largo, sia in macchina sia a piedi – continua la padrona –. Lunedì 29 marzo, alle 20.00 circa, abbiamo ricevuto una telefonata: una signora e la figlia le avevano avvistate poco prima, in un campo aperto in zona San Pietro, a circa 2 chilometri da casa. Siamo corsi lì, ma erano già scappate. Ci siamo addentrati nel bosco per ritrovarle, ma invano. Il giorno seguente un signore pare le abbia avvistate, sempre a pochi chilometri da qui, ma era convinto fossero i cani di un’altra persona e non ci ha avvisati in tempo reale. Dopodiché silenzio assoluto. Mina è rientrata da sola martedì 6 aprile, forse abitando qui è riuscita a riconoscere gli odori, ma di Lena più nessuna traccia. Sono affranta e mi auguro che non le sia accaduto nulla di grave- . Sono disposta ad elargire una ricompensa per riaverla tra le mie braccia. Qualsiasi cosa, pur di ritrovare la mia adorata cagnolona“.

Chiunque avesse visto il cane può contattare i numeri 320.6463695 o 380.3708121.

Di seguito il link dell’appello postato dalla padrona su Facebook e le posizioni degli avvistamenti su Google Maps: