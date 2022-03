Scompare da casa e passa la notte al cimitero: anziano ritrovato dai Carabinieri

Si è conclusa positivamente l’esperienza vissuta da un anziano di 81 anni, residente a Manciano, che per oltre 24 ore aveva fatto perdere le sue tracce.

L’uomo infatti, nel pomeriggio di martedì 29 marzo, era uscito dalla propria abitazione, dove vive solo, per fare una passeggiata. Probabilmente smarritosi, non ha potuto avvertire alcuno perchè non aveva con sè il cellulare.

Non avendolo trovato in casa, e dopo diversi vani tentativi di contattarlo al telefono, il figlio si è rivolto ai Carabinieri, formalizzando, nella mattinata del giorno successivo, la denuncia per la scomparsa del padre. I Carabinieri hanno attivato immediatamente il piano per le ricerche delle persone scomparse, iniziando a battere la zona da cui l’uomo si era allontanato.

Il pattugliamento di tutte le zone, urbane e rurali, l’acquisizione di informazioni da parte di conoscenti e negozianti hanno consentito ai Carabinieri di rintracciare in giornata l’uomo, ritrovato nei pressi del cimitero comunale, dove qualcuno aveva notato la sua presenza.

Lo stesso, vedovo da tanti anni, affetto da patologie fisiche e neurologiche, ha dichiarato ai Carabinieri di aver passato la notte al cimitero. Da successivi approfondimenti è emerso che probabilmente la scelta del luogo è stata determinata dalla presenza della tomba della moglie, deceduta tanti anni prima, ed alla quale spesso l’anziano vedovo va a fare visita. I Carabinieri lo hanno ritrovato infreddolito e spaesato, per cui hanno fatto intervenire i sanitari del 118. Accertate le buone condizioni fisiche, l’anziano è stato infine affidato alle cure dei familiari.