Anziano si allontana da una casa di riposo: ritrovato in un bosco

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Follonica sono stati chiamati ad intervenire al punto di Primo Soccorso della città del golfo per una persona in stato confusionale.

Si trattava di una persona anziana che nell’immediato non sapeva dare risposte compiute, dato lo stato confusionale in cui versava al momento. Ma i Carabinieri hanno intuito subito che poteva trattarsi dello stesso uomo per cui erano in atto delle ricerche: la Prefettura di Livorno, il giorno precedente, aveva diramato una nota di ricerca per un uomo che si era allontanato da una struttura per anziani di Piombino, per una destinazione ignota.

Anche i Carabinieri di Follonica, quindi, stavano concorrendo alle operazioni, tanto che erano state battute anche le folte aree boschive dei comuni del circondario. Proprio qui, e più precisamente a Cala Violina, nel comune di Scarlino, un escursionista è stato attirato dall’atteggiamento di quell’anziano uomo che vagava da solo in maniera confusa. Il soccorritore, con grande senso civico, ha subito richiesto l’intervento del 118 che, dopo aver accompagnato l’uomo al Punto di primo Soccorso di Follonica, ha immediatamente informato i Carabinieri. Al termine di alcune verifiche e di riscontri eseguiti anche tramite i colleghi di Piombino, è stato accertato che l’anziano trovato a Cala Violina era proprio quello ricercato.

L’uomo, seppure confuso, si trovava in buono stato di salute.

L’anziano è stato infine riaffidato alla struttura dove era ospitato, scortato dagli stessi Carabinieri. Da chiarire come l’uomo sia stato in grado di raggiungere, in poco meno di 2 giorni e verosimilmente a piedi, l’area di Cala Violina dalla struttura di Piombino.