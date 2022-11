Sciopero di 24 ore: possibili ritardi e cancellazioni dei bus di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane informa che Cobas Lavoro Privato e Usb Lavoro Privato hanno indetto uno stato di agitazione aziendale di 24 ore per il 2 dicembre 2022. Durante la giornata di sciopero sono previste due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante, differenti in ogni provincia della Toscana e sulla base di accordi sindacali presi con le precedenti aziende.

Il servizio sarà garantito in provincia di Grosseto nelle seguenti fasce orarie: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Lo sciopero riguarderà l’intero orario di lavoro per impianti fissi, impiegati ed operai (anche turnisti).

Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore ad Autolinee Toscane del 10 ottobre scorso da parte di Cobas e Fast Slm è stata del 24,47%.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social dell’azienda: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

Lo sciopero, generale di tutte le categorie (pubbliche e private), è stato indetto per diverse rivendicazioni: rinnovo dei contratti e aumento dei salari; introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora; cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina; rilancio del piano di edilizia residenziale pubblica; fermare le stragi di lavoratori; fermare la controriforma della scuola; difesa del diritto allo sciopero; nuova politica energetica; aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione.