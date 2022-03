Sciopero generale: possibili variazioni ai servizi della Asl Toscana sud est

Le associazioni sindacali Cobas Confederazione – Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Sgb, Si-Cobas, Slai Cobas per il sindacato di classe Usb-Usi Cit, hanno indetto uno sciopero generale per l’intera giornata di martedì 8 marzo in tutti i settori pubblici, privati e cooperativi.

In relazione all’adesione del personale, si potrebbero verificare variazioni nel normale svolgimento dei servizi della Asl Toscana sud est. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi agli utenti, precisando che saranno comunque garantiti i servizi essenziali e di emergenza-urgenza.