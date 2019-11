Sanità, sciopero di infermieri e Oss: possibili disagi, garantiti servizi essenziali

E’ stato indetto per martedì 19 novembre uno sciopero di 24 ore nel settore della sanità, su iniziativa del sindacato professionale Sanità Human Caring (SHC). Lo sciopero riguarda il personale del comparto, quindi infermieri, Oss, ecc.

La Asl Toscana sud est si scusa per eventuali disagi, non dipendenti dalla propria volontà e comunica che, come previsto dalla legge, saranno garantiti i servizi pubblici essenziali.