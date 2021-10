A Grosseto c’è un nuovo dottore: Guglielmo si laurea in Scienze economico-aziendali

Guglielmo Battistini, grossetano, si è brillantemente laureato in Scienze economico-aziendali, indirizzo Management, all’Università Luiss di Roma.

Al neolauretato giungano le felicitazioni da parte di tutta la redazione del nostro giornale per il prestigioso risultato raggiunto, con gli auguri per il proseguo degli studi e per una successiva carriera professionale ricca di soddisfazioni.