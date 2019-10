“Sciabadì Sciabadai”: lo spettacolo sulla differenziata entra nella scuola dell’infanzia

Circusbandando torna in Maremma.

L’appuntamento con Paco Paquito e Celestina è in programma venerdì 25 ottobre, alle 10, alla scuola dell’infanzia di Campagnatico, dove si terrà lo spettacolo “Sciabadì Sciabadai – Usa e getta mai mai mai“.

Le maestre svilupperanno uno specifico progetto sul tema dei rifiuti nel corso dell’anno scolastico proprio a partire da questa rappresentazione.

Lo spettacolo, interamente dedicato alla raccolta differenziata, è un vero e proprio inno divertente e coinvolgente per un mondo più sano, più pulito e più affettuoso. Creato nel lontano 1997, è tuttora richiesto un pò ovunque nelle scuole di tutta Italia e, per quanto lo spettacolo abbia una certa età, si presenta sempre in forma smagliante. Come dire, è sempre piuttosto giovane perchè purtroppo il tema resta ancora o forse ancora di più di una immensa ed inquietante attualità.

Tra odori poco profumati, colori sempre più appannati, boschi e mari inquinati si può continuare ad accomulare rifiuti senza sapere dove metterli? Paco Paquito e Celestina presentano davanti a “Spazz”, il grande totem della spazzatura, storie, canzoni, danze, contorsioni, poesie ed acrobazie al suono di lattine burattine, bottiglie di plastica, fogli di giornali…insomma, parlando dell’ambiente non manca proprio niente. Con Paco Paquito e Celestina i bambini, anche quelli più piccoli, partecipano intensamente alla rappresentazione suonando, cantando, travestendosi, divertendosi moltissimo e imparando naturalmente il modo per tenere più pulito l’ambiente. Nel caso specifico facendo la raccolta differenziata e ricordandosi sempre il segreto delle 4 Erre dei rifiuti: Raccogli, Riduci, Ripara, Ricicla.