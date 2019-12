“Scelti da noi”: libri e film a sorpresa sotto l’albero di Natale della biblioteca

Il personale della biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia sotto l’albero di Natale, allestito all’interno della struttura di piazza Garibaldi, ha preparato materiale “a sorpresa” per i lettori.

«Con la dottoressa Patrizia Guidi, che coordina il personale della biblioteca comunale – spiega l’assessore alla cultura Susanna Lorenzini –, abbiamo pensato di realizzare questa particolare iniziativa per il prestito, che terminerà il cinque gennaio. Gli utenti potranno scegliere il proprio pacco natalizio, dove all’interno troveranno libri e dvd».

«Nella composizione della strenna in prestito – aggiunge l’assessore –, i dipendenti della biblioteca si sono messi in gioco, inserendo ciò che, a loro parere, vale la pena leggere o visionare, con un occhio di riguardo al materiale documentario che, negli anni, è risultato più gradito ai frequentatori della struttura. Un’occasione per avvicinarsi anche a tematiche e autori mai esplorati o riscoprire il sapore di un classico».

«Quindi – conclude Susanna Lorenzini –, se vi fidate delle persone che da anni lavorano in mezzo ai libri, scegliendo il materiale da acquistare, consigliando gli utenti sulle letture adeguate e si tengono aggiornati su ciò che succede in campo editoriale e filmico, recatevi in biblioteca e, dopo esservi affidati alla sorte nello scegliere il pacco a sorpresa, andate presso il bancone per la registrazione del prestito a pacco chiuso. La riconsegna rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri e 7 per i dvd».