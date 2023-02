Come scegliere la giusta assicurazione auto: cosa analizzare prima della scelta 

Chiunque si sia trovato di recente a dover scegliere un’assicurazione auto per la propria vettura, o sia ancora alla ricerca di quella giusta, avrà notato che sul mercato esistono innumerevoli compagnie. Come destreggiarsi, dunque, nella moltitudine di offerte e proposte sino a stipulare la polizza più affine alle proprie specifiche esigenze?

Per prima cosa occorre chiarire che la scelta migliore non deve essere dettata esclusivamente dal prezzo: i servizi offerti, i pacchetti assicurativi proposti, le clausole e le franchigie devono avere il loro peso nella decisione finale e tutti questi aspetti devono essere, infine, accompagnati da serietà, disponibilità e professionalità. L’assicurazione auto, infatti, viene per la maggior parte delle volte in soccorso di persone che si trovano in una situazione di difficoltà: c’è chi rimane in panne in autostrada e ha necessità di assistenza il prima possibile, chi si trova coinvolto in un incidente e non conosce le procedure corrette per compilare il modulo di contestazione amichevole o anche chi semplicemente deve chiedere il rimborso per danni coperti da una garanzia accessoria aggiunta al proprio contratto. In tutti questi casi è fondamentale aver scelto una compagnia conveniente e vantaggiosa, ma anche e soprattutto con un servizio clienti preparato, che offre la possibilità di gestire la propria modulistica in modo semplice e autonomo online e soprattutto con la capacità di far sentire i propri contraenti coccolati in un momento in cui il caos potrebbe causare danni economici anche importanti.

Chiarito questo, in cima alla guida di consigli utili per arrivare ad una scelta ponderata c’è sicuramente quello di richiedere e confrontare quanti più preventivi possibile tenendo conto che online si possono ottenere in modo semplice e veloce inserendo alcuni dati come la targa del veicolo, la data di nascita del proprietario e altre informazioni. In pochi minuti è possibile ricevere preventivi direttamente acquistabili e strutturati secondo le proprie esigenze, con il plus ulteriore che le compagnie online sono in grado di offrire prezzi molto più vantaggiosi delle tariffe che vengono proposte in agenzia, proprio perché in rete è possibile abbattere costi che nelle filiali sono imprescindibili.

A questo punto, anche nel richiedere il preventivo, è bene conoscere e valutare attentamente il proprio stile di guida, il posto in cui la macchina viene lasciata quando non utilizzata e, infine, gli imprevisti in cui più facilmente si può incorrere secondo l’utilizzo che si fa del veicolo che si vuole assicurare: solo attraverso un’analisi attenta di tutte queste variabili sarà possibile costruire una polizza equilibrata che comprenda solo le garanzie accessorie effettivamente utili e non lasci spazio a sprechi.

Detto ciò, diventa fondamentale dare un’occhiata a leggi e decreti vantaggiosi per la propria situazione, pensiamo ad esempio al Decreto Bersani e alla sua estensione nell’RCA familiare, e soprattutto alle offerte che le singole compagnie propongono.

ConTe.it, ad esempio, con la formula Family&Friends permette di risparmiare fino al 30% semplicemente comunicando la targa di un amico o familiare già assicurato. Allianz Direct propone polizze a partire da 161 euro e uno sconto del 15% sulla garanzia infortuni del conducente, garanzia utilissima in caso di sinistro con colpa. Su Genertel lo sconto di 25 euro è immediato al momento della stipula dell’assicurazione online, mentre Prima Assicurazioni garantisce la possibilità di stipulare una polizza già da poco più di 130 euro. Per aver chiara l’offerta ed eventuali clausole, ovviamente, è necessario leggere attentamente l’offerta e valutare che coincida con le proprie esigenze e aspettative. Inutile negare, infine, che anche il nome è di per sé una garanzia.

Tutte le compagnie citate sono colossi del settore, pensiamo ad esempio ad Allianz Direct, che è considerata la migliore compagnia in Italia per stipulare una polizza online con prezzi convenienti ed un servizio efficiente e competente.

Nonostante tutti i piccoli stratagemmi che abbiamo considerato, la scelta dell’assicurazione auto rappresenta un motivo di stress per la maggior parte degli automobilisti che, una volta all’anno, si trovano con l’incombenza di dover rinnovare con la propria compagnia o cercarne una più conveniente: grazie alla vera e propria esplosione di compagnie assicurative online, pure o con anche una parte retail, oggi è possibile ottenere chiarimenti, informazioni e preventivi senza inutili attese telefoniche o appuntamenti in filiale. Comodamente, in ogni luogo e con il proprio tablet, telefonino o laptop, è infatti possibile gestire in piena autonomia la propria polizza sin dalla sua sottoscrizione.

Basta considerare le proprie necessità e costruire, con l’aiuto di consulenti specializzati, il pacchetto più conveniente ed efficace per le proprie abitudini.