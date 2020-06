Lago dell’Accesa: gli scavi dell’abitato etrusco protagonisti all’Università di Oxford

Venerdì 19 giugno prestigiosa vetrina scientifica per l’abitato etrusco arcaico del lago dell’Accesa di Massa Marittima.

L’etruscologo Stefano Giuntoli, attuale direttore degli scavi, terrà una videoconferenza invitato dall’Università di Oxford per il seminario dell’Ancient architecture discussion group (Aadg), che avrà luogo online (causa emergenza sanitaria Covid-19), alle 17, e che avrà come titolo “The Etruscan settlement of Accesa in the territory of Vetulonia”.

Un evento che si svolge proprio a 40 anni esatti (era il giugno del 1980), dall’inizio degli scavi condotti dal grande e compianto etruscologo Giovannangelo Camporeale dell’Università di Firenze, che hanno portato alla luce uno degli insediamento etruschi più importanti in tutta l’Etruria.

Si tratta di un’area archeologica estesa decine di ettari con cinque quartieri abitativi, a cui dovevano corrispondere altrettante necropoli, alcune delle quali già identificate. Un sito archeologico unico perché si tratta di un villaggio etrusco nato per controllare i giacimenti minerari delle Colline Metallifere con la presenza di laboratori artigianali e abitazioni.

Giuntoli è stato prima allievo e poi collega e amico dello studioso e hanno lavorato insieme agli scavi dell’Accesa, i cui straordinari reperti hanno dato vita all’attuale Museo archeologico di Massa Marittima, intitolato nel marzo del 2019 a Camporeale.

“Ho risposto positivamente all’invito dell’Università di Oxford malgrado i miei tanti impegni – ha spiegato Stefano Giuntoli – perchè mi sembrava un’occasione per parlare dei nostri scavi dell’Accesa in un contesto di altissimo profilo scientifico come quello del celebre ateneo inglese, a quarant’anni dall’inizio dell’attività archeologica“.

“Proprio quest’anno avevamo in programma con il dottor Giuntoli una mostra sugli scavi all’Accesa per ricordare questo anniversario – ha detto Roberta Pieraccioli, direttore dei Musei di Massa Marittima –, ma purtroppo, a causa della pandemia, la mostra è stata rinviata a data da destinarsi“.

Per seguire il seminario e l’intervento dello studioso basta cliccare su un link pubblicato nella pagina Facebook dei Musei di Maremma.

Nella foto: gli scavi del Lago dell’Accesa con Giuntoli e Camporeale.