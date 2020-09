Al via Scarlinopolis: la seconda edizione della rassegna presentata al castello

Inizia ufficialmente domenica 27 settembre, alle 16, al castello di Scarlino la seconda edizione di Scarlinopolis.

La rassegna, ideata dal regista Luca Salemmi, si propone attraverso laboratori teatrali e incontri con esperti del settore di riscoprire la storia scarlinese coinvolgendo la comunità locale per farle conoscere la sua identità. Scarlinopolis 2 ha come tema “La città dei destini incrociati: i racconti della memoria con i cittadini, per i cittadini”.

Il progetto quest’anno ha infatti come tema portante la storia degli edifici e delle vie di Scarlino. Un percorso che porterà a scoprire storie, aneddoti e curiosità legate al mondo della toponomastica e all’architettura del paese.

La presentazione della rassegna è in programma domenica 27 settembre alle 16 al castello di Scarlino: Luca Salemmi presenterà i nuovi laboratori teatrali per adulti e bambini (il corso per i più piccoli è seguito da Benedetta Rustici), prendendo accordi con chi vorrà partecipare sull’organizzazione degli incontri. E non solo.

Scarlinopolis 2 prende il via con un approfondimento sulle tematiche del progetto. Maria Rita Mancaniello, docente di Pedagogia generale e sociale e program coordinator della cattedra transdisciplinare Unesco in “Sviluppo umano e cultura di pace” all’Università Firenze 3, parlerà di come la memoria del passato sia utile per edificare la comunità del presente.

Per partecipare all’evento, nel rispetto delle norme anti-Covid, occorre la prenotazione inviando una mail a eventi2020@comune.scarlino.gr.it. L’ingresso è gratuito.