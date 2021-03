Emergenza Covid: Scarlino resta in zona rossa anche la prossima settimana

Il Comune di Scarlino resta in zona rossa anche la prossima settimana.

Il sindaco Francesca Travison ha partecipato oggi, venerdì 19 marzo, alla videoconferenza convocata dalla Regione Toscana, dalla quale è emersa la decisione di mantenere il livello massimo di limitazioni per il territorio scarlinese a causa dell’alto indice di contagi rispetto al numero della popolazione. Scarlino sarà in zona rossa fino a domenica 28 marzo.

«Purtroppo – spiega il sindaco Travison – il presidente della Toscana Eugenio Giani ha confermato quello che sospettavamo: il nostro Comune è il primo in provincia di Grosseto per il rapporto tra contagiati e popolazione con un indice pari a 490. Non possiamo quindi che restare ancora una settimana in zona rossa. La situazione sta migliorando, seppur lentamente, ma sta migliorando. La nostra speranza è che i contagi diminuiscano ancora e che i guariti aumentino. Comprendiamo le difficoltà che questa situazione comporta per tutti i cittadini, ma dobbiamo continuare a prestare massima attenzione ed essere rigorosi nel rispetto delle norme anti-contagio».