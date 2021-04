Toscana torna in zona arancione: nel comune riaprono i parchi e le aree di sosta lungo la costa

Da lunedì 12 aprile il comune di Scarlino torna in zona arancione. Saranno riaperti i parchi pubblici e i parcheggi nella zona delle Costiere, mentre resta sospeso fino a lunedì 19 aprile il divieto di sosta previsto a Scarlino Scalo per permettere la pulizia delle strade.

«Finalmente – dichiara il sindaco – venerdì sera è arrivata la notizia che aspettavamo da giorni: Scarlino torna da lunedì in zona arancione. In queste ultime settimane abbiamo dovuto fare i conti con un’impennata di contagi, è stato un momento difficile per tutta la comunità, che ha colpito profondamente alcune famiglie costrette a dover dire addio ai loro cari. Attualmente sono 15 i cittadini positivi e 8 le persone in quarantena preventiva. Non dobbiamo però abbassare la guardia: è importante continuare a mantenere il rispetto delle norme anti-contagio per non ritrovarci nella situazione delle scorse settimane. Da lunedì riapriremo i parchi pubblici e i parcheggi delle Costiere: raccomando a tutti la massima attenzione».