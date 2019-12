Il Comune di Scarlino organizza una raccolta fondi per la piccola Selene affetta da leucemia

Il sindaco Francesca Travison da giorni è in contatto costante con la famiglia della bambina e giovedì 12 dicembre la giunta ha in programma un incontro coi referenti delle associazioni scarlinesi per organizzare un’iniziativa a sostegno dei genitori.

«Ho conosciuto i familiari di Selene e ho parlato al telefono con il padre Giovanni in diverse occasioni, mettendolo in contatto con i referenti dell’associazione Agbalt – spiega il primo cittadino –. Adesso che la famiglia ha reso pubblica la sua situazione possiamo ufficializzare l’organizzazione di una raccolta fondi e promuoverla. Siamo certi che le associazioni di Scarlino e i singoli cittadini scarlinesi sapranno dimostrare il loro buon cuore aiutando questa coppia che purtroppo sta attraversando un periodo difficile. La speranza di tutti è che Selene possa tornare presto a casa, ma nel frattempo resteremo accanto a Giovanni e a Luna».

La famiglia ha già comunicato l’Iban bancario sul quale versare le donazioni: IT05E3608105138220825420826.