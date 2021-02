Scarlino è un “Comune ciclabile”: ottenuta la bandiera gialla per il terzo anno consecutivo

Anche nel 2021 a Scarlino sventolerà la bandiera gialla. Oggi, mercoledì 10 febbraio, la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) ha consegnato (virtualmente) i riconoscimenti a 51 Comuni ritenuti a misura di bicicletta: tra questi anche il Comune di Scarlino – per il terzo anno consecutivo – che ha ottenuto 4 “bike-smile” (il punteggio va da 1 a 5) per la qualità delle piste ciclabili e per le politiche di mobilità urbana.

«Siamo orgogliosi dell’attestato consegnato da Fiab, che ringraziamo per la collaborazione e per il sostegno nella promozione della mobilità lenta – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –. Le politiche a favore dell’uso della bicicletta, per gli spostamenti e per l’attività fisica, oggi più che mai rappresentano un valore aggiunto per i Comuni: con la pandemia le due ruote hanno avuto un forte impulso perché non solo sono salutari, ma permettono di rispettare le distanze di sicurezza. Con l’assessore al turismo, Silvia Travison, e l’assessore all’agricoltura Letizia Canepuzzi stiamo lavorando proprio sullo sviluppo dei percorsi ciclabili: i sentieri delle Bandite di Scarlino come le piste che costeggiano il fiume Pecora sono due temi sul tavolo della Giunta. Inoltre, abbiamo appena avviato i lavori per il ripristino e l’efficientamento dell’illuminazione della pista ciclabile che unisce la frazione del Puntone a Follonica e abbiamo richiesto un finanziamento per la progettazione della nuova pista ciclabile che collegherà la zona delle Case con Scarlino Scalo e l’area di Casetta Citerni. Il progetto è il primo step per poi realizzare l’opera. C’è ancora molto da fare ma la strada è quella giusta come ci dimostra il conferimento della Bandiera gialla anche per il 2021».