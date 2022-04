Scarlino è ancora Comune ciclabile: confermate le 4 bike-smile all’amministrazione

A Scarlino continua a sventolare la bandiera gialla.

Per il quarto anno consecutivo la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) ha assegnato al Comune scarlinese l’importante riconoscimento di Comune ciclabile con 4 bike-smile (il punteggio va da 1 a 5) per la qualità delle piste ciclabili e per le politiche di mobilità urbana.

«Anche nel 2022 – dichiara il vicesindaco Luciano Giulianelli – nel nostro Comune sventolerà la bandiera gialla: un importante riconoscimento dell’impegno che l’amministrazione sta mettendo nello sviluppo e nella promozione della mobilità sostenibile, con un’attenzione particolare al mondo bike. Durante gli ultimi 12 mesi siamo intervenuti sulla pista ciclabile del Puntone con una serie di manutenzioni, abbiamo attivato un progetto con il Comune di Gavorrano, le Bandite di Scarlino, la Provincia di Grosseto, il Genio civile e il Consorzio di bonifica per creare un percorso ciclabile lungo gli argini dell’Allacciante, itinerario che collegherà l’interno alla costa. Il Comune di Scarlino è poi capofila del protocollo della sentieristica, un accordo programmatico che coinvolge i Comuni delle Bandite di Scarlino (oltre a Scarlino, ci sono Follonica, Gavorrano e Castiglione della Pescaia) e le associazioni locali, che ha come obiettivo quello di mappare e gestire in modo uniforme i tanti sentieri presenti all’interno del territorio gestito dalle Bandite. Inoltre, gli uffici comunali hanno richiesto un finanziamento al Ministero dell’Interno per la progettazione del percorso ciclabile e pedonale che collegherà la frazione de Le Case con Casetta Citerni, per un importo pari a circa 67mila euro, oltre ad una serie di iniziative dedicate sempre alle due ruote. L’impegno continua perché siamo convinti che la mobilità lenta sia una chance da sfruttare sia per il benessere comune che per lo sviluppo turistico».