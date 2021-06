Scarlino celebra la Giornata mondiale della bicicletta: “Spostatevi con le due ruote”

Giovedì 3 giugno si celebra la Giornata mondiale della bicicletta.

Anche il Comune di Scarlino promuove l’iniziativa invitando tutti a utilizzare le due ruote per i propri spostamenti. L’amministrazione comunale anche quest’anno ha ricevuto la Bandiera gialla di Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) ottenendo 4 “bike-smile” (il punteggio va da 1 a 5) per la qualità delle piste ciclabili e per le politiche di mobilità urbana.

«Stiamo continuando a lavorare per aumentare i percorsi ciclabili nel nostro territorio. In questi mesi ci siamo occupati dell’efficientamento energetico dell’illuminazione dei percorsi – dichiara il vicesindaco Luciano Giulianelli –: siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma i progetti non mancano. Penso alle piste ciclabili che affiancheranno gli argini o al progetto per realizzare il nuovo percorso che collegherà Scalo con la zona di Casetta Citerni. La mobilità sostenibile è di fondamentale importanza sia in chiave ambientale che turistica».

E durante la Giornata mondiale della bicicletta l’invito è quello di lasciare a casa auto e motociclette per spostarsi con le due ruote. «Ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi e ai bambini – dichiara Giulianelli – perché rappresentano il futuro e sono loro i destinatari principali del messaggio: usate la bici per andare a scuola, per uscire con gli amici o andare a fare sport. In un periodo in cui la salute è al centro dell’interesse mondiale, la mobilità sostenibile acquista ancora più significato. Andare in bicicletta fa bene al fisico, all’ambiente e ha anche vantaggi economici».