Aperto il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno abitativo

Il Comune di Scarlino ha pubblicato il bando per la concessione di contributi per il sostegno abitativo per l’anno 2021: i cittadini hanno tempo fino a venerdì 15 ottobre per presentare le richieste.

Possono fare domanda i residenti del Comune con Isee non superiore a 8mila euro. Il contributo è erogato all’affittuario nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria generale. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito del Comune di Scarlino ( www.comune.scarlino.gr.it ) nella sezione “Casa” e potrà essere presentata compilata al Protocollo del Comune di Scarlino (occorre fissare un appuntamento ai numeri 0566 38529/512), oppure tramite PEC all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno (Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia n. 1, Scarlino, con indicazione “Contiene la domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2021”), entro venerdì 15 ottobre.

Per informazioni rivolgersi a Carla Brunese, 0566 38529, mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it.