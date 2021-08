Il Comune premia “I Benemeriti”: l’immunologo Sergio Romagnani e l’imprenditore Jacopo Biondi Santi

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Scansano premia “I Benemeriti” del territorio. La cerimonia di consegna è in programma sabato 7 agosto alle 18.30 al campo sportivo di Scansano (la cerimonia è su invito, partecipazione nel rispetto delle normative anti-Covid).

Oltre alle autorità civili e militari locali, sarà presente il sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri.

L’Amministrazione comunale consegnerà i “Benemeriti” ad aziende, associazioni e cittadini scansanesi che si sono distinti nell’ultimo anno in ambito economico, sociale e ambientale. Tra gli altri un premio speciale sarà consegnato all’immunologo Sergio Romagnani, professore ordinario di Medicina interna all’Università di Firenze.

Il medico, un vero luminare nel suo campo, nel 2020 è stato protagonista delle ricerche contro il Covid-19, collaborando con la Regione Toscana alle modalità di prevenzione e vaccinazione. Il docente, oltre ai tanti riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera, ad ottobre riceverà il “Fiorino d’oro” dal Comune di Firenze.

Altro premio verrà consegnato all’imprenditore Jacopo Biondi Santi, esponente della sesta generazione di una famiglia di autentici pionieri nel campo enologico, che ha contribuito a diffondere la popolarità del Brunello di Montalcino in tutto il mondo. Oggi Jacopo Biondi Santi guida la tenuta “Castello di Montepò” con lo stesso spirito di intraprendenza dei suoi avi.

«Per il terzo anno consecutivo – dichiara il sindaco di Scansano, Francesco Marchi – premiamo i nostri concittadini che nell’ultimo anno, e non solo, si sono distinti nell’imprenditoria, nell’ambito ambientale e nel sociale. È una iniziativa cui tengo particolarmente: nel corso della legislatura ho avuto l’occasione di conoscere tante realtà scansanesi che operano nel territorio con passione e grandi capacità, fornendo un contributo significativo nei loro ambiti. Meritano di essere apprezzate, non solo per le loro qualità ma perché spesso portano il nome di Scansano nel mondo. Abbiamo tanto da raccontare e anche in questa terza edizione premieremo veri e propri ‘Benemeriti’, come il professor Romagnani, un luminare nel campo dell’immunologia italiana e internazionale, nato nella frazione di Murci. In un anno così particolare per la sanità mondiale abbiamo scelto di premiare un immunologo e di invitare il sottosegretario alla Sanità, Sileri, per ringraziare tutti quei professionisti che con abnegazione hanno operato per sconfiggere il Covid-19. Che sia un nuovo punto di partenza per tutti».