Scambi culturali per il Liceo scientifico: studenti tedeschi arrivano in Maremma

Il Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Castel del Piano inaugura il nuovo anno scolastico all’insegna degli scambi culturali.

Le classi III B e IV B hanno ospitato dal 18 al 24 settembre i loro corrispondenti tedeschi, studenti del Montfort Gymnasium di Tettnang, cittadina del Baden Wuttenberg, nei pressi del lago di Costanza.

Questo scambio, iniziato molti anni fa grazie alla professoressa Maura Baldi, ha da sempre caratterizzato il percorso di crescita linguistico-culturale, umana e sociale degli studenti del Liceo; l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia aveva interrotto la possibilità di viaggiare, ma non la volontà delle scuole partner di rimanere in contatto in modo attivo e costante e di ripartire appena fosse stato possibile. Così è stato. Durante questa prima fase di ospitalità in Italia, racconta la docente coordinatrice del progetto Claudia Ramacciotti, numerose sono state le attività proposte: la visita guidata delle contrade del paese di Castel del Piano, l’area del tufo con i borghi di Sorano e Pitigliano, il percorso a piedi nella via cava di San Rocco e le cascate di Saturnia, il Parco della Maremma, la città di Siena, Pienza e la Val d’Orcia. È stata una settimana intensa, ricca di esperienze ed emozioni per i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti. La fase di accoglienza in Germania sarà nel corso della prossima primavera, quando gli studenti del Liceo saranno ospitati dalle famiglie tedesche dei loro corrispondenti.

La classe IV A del percorso Esabac invece è volata a Denain, nel nord della Francia, dal 19 al 26 settembre, con i docenti Giulia Pii e Graziano Magnani; gli studenti italiani, ospiti delle famiglie francesi, hanno potuto seguire numerose lezioni al Lycée Mousseron di Denain e hanno visitato Lille e Bruxelles, seguendo ilfFilo conduttore del progetto Erasmus+: “Artisti e viaggiatori: Il Rinascimento nelle Fiandre, in Castiglia e in Toscana”.

Il Dirigente Scolastico Cristiano Palla, tutti gli insegnanti, gli studenti e le famiglie hanno creduto e credono nell’importanza degli scambi internazionali e hanno collaborato in sinergia affinché si realizzassero appena possibile e con successo.