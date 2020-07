Esenzioni ticket e fasce di reddito: ulteriore proroga della scadenza

Prorogate ulteriormente al 31 ottobre 2020 le autocertificazioni di esenzione da ticket sanitario e le attestazioni di fascia di reddito (Era, Erb, Erc), già prorogate al 30 giugno 2020.

Il provvedimento riguarda le seguenti esenzioni:

1. E01 per i minori fino ai 6 anni e per gli ultra 65enni;

2. E02 per i disoccupati, sia per il titolare che per i beneficiari;

3. E04 per utenti con età inferiore a 65 anni sia per il titolare che per i beneficiari.

Viene prorogata fino al 31 ottobre 2020 anche la validità degli attestati Isee ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria presentati nel 2019.

La proroga è disposta al fine di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini evitando assembramenti presso gli uffici preposti, in relazione alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

È possibile verificare ed eventualmente autocertificare la fascia economica e l’esenzione del ticket tramite carta sanitaria elettronica attivata: