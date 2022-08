Torna lo “Sbaracco” nel centro della città: i negozi vendono i loro prodotti in offerta

Torna l’edizione estiva dello “Sbaracco“, che si svolgerà nel fine settimana tra il 26 e il 28 agosto a Follonica, in via Roma e nelle vie limitrofe, passando da piazza della Guglia e via Amorotti.

Questo momento di animazione commerciale è curato dal Centro commerciale naturale di Follonica, gestito dall’associazione “La dolce vita”, con il coordinamento del centro di assistenza tecnica di Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Follonica.

Le attività commerciali situate nel percorso del centro commerciale organizzeranno lo “Sbaracco” di fronte alle singole attività e per tutta la durata dell’evento esporranno i loro prodotti in offerta.