Domenica 25 luglio a Santa Fiora torna il consueto appuntamento dell’estate con il Palio delle Santa Flora e Lucilla protettrici del borgo amiatino.

Sarà un Palio diverso dal solito, in quanto in questa edizione 2021 non si terrà la tradizionale sfilata del corteo storico in costume medievale, nel rispetto della normativa anti covid. La Contrada Santa Fiora che organizza l’evento con il patrocinio del Comune, quest’anno ha voluto chiamare il palio “La Rinascita”, come segno di buon auspicio per tutti.

Sarà comunque un Palio ricco di iniziative: si comincia alle 10:30, in piazza Garibaldi, con la Benedizione del Palio e degli arcieri alla presenza di quattro coppie di “nobili” in abiti d’epoca medievali, in rappresentanza dei quattro terzieri.

La festa prosegue nel pomeriggio, alle 18, all’Auditorium della Peschiera con la disputa per la contesa del Palio, a cura degli arcieri delle compagnie di Santa Fiora.

Alle 20:30 sarà possibile partecipare alla cena con menù medievale (Prenotazione all’ufficio turistico di Santa Fiora 0564 -977142, costo 30 euro).

Alle 21:30 gran finale sempre all’Auditorium della Peschiera con lo spettacolo di fuoco di Fool Circus.