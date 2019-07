A Santa Fiora il Palio delle Sante Flora e Lucilla in abiti medievali

Domenica 28 luglio a Santa Fiora si svolgerà il tradizionale Palio delle Sante Flora e Lucilla, protettrici del borgo amiatino.

Alle 17:30 in piazza Garibaldi la manifestazione aprirà con la benedizione del palio e degli arcieri. Alle 18, da piazza Balducci, partirà il corteo storico in costumi medievali, che attraversando il borgo raggiungerà l’Auditorium della Peschiera insieme agli sbandieratori e ai tamburini di Pienza.

Come è consuetudine, per la contesa del palio all’Auditorium si potrà assistere ad una vera e propria gara di tiro con l’arco tra gli arcieri delle compagnie di Santa Fiora, Selva di Santa Fiora, Abbadia San Salvatore e Castell’Azzara. Ingresso libero.

Alle 21:30, la serata proseguirà all’Auditorium con lo spettacolo di fuoco di Fool Circus. Ingresso libero.

La manifestazione è organizzata dalla contrada di Santa Fiora con il patrocinio del Comune.