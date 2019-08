Santa Fiora, installati gli attraversamenti pedonali rialzati sulle provinciali

Per garantire una maggiore sicurezza dei pedoni, il Comune di Santa Fiora, con un investimento di 50mila euro, ha installato 9 attraversamenti pedonali rialzati sulla strade provinciali, nei tratti che attraversano i centri abitati di Bagnore, Santa Fiora, Marroneto, Bagnolo e Selva.

Gli interventi hanno interessato la strada provinciale 4 Pitigliano -Santa Fiora, per l’attraversamento in località Selva; e la strada provinciale 6 Monte Amiata, per tutti gli altri attraversamenti. Si tratta di strade attualmente classificate in categoria “F” strade locali.

“Siamo riusciti a intervenire in tutti i centri abitati – commenta il sindaco Federico Balocchi – dando priorità ai luoghi particolarmente sensibili come gli attraversamenti pedonali sulle provinciali in prossimità delle scuole o degli esercizi commerciali. Abbiamo portato a termine un intervento significativo per migliorare la sicurezza stradale, pensando in particolare agli utenti più deboli della strada, che sono i pedoni e i ciclisti. Dovendo operare su strade di competenza provinciale, il Comune ha avviato da molto tempo un iter per ottenere l’autorizzazione dalla Provincia. La pratica è stata particolarmente complessa, essendo anche i primi a volerli realizzare, ma voglio ringraziare la Provincia perché nella collaborazione fra Enti siamo riusciti a mettere a segno questo risultato. L’attraversamento rialzato, di 10 centimetri circa rispetto al piano viario, sarà prima di tutto più visibile e costringerà i mezzi che percorrono la provinciale a ridurre la velocità. Inizialmente siamo partiti con due attraversamenti a Marroneto, in via sperimentale, poi viste le criticità riscontrate abbiamo realizzato tutti gli attraversamenti secondo le migliori norme tecniche. La priorità del Comune è la salvaguardia dei cittadini, in particolare dei più piccoli e dei più anziani: questo intervento è per loro, insieme ad altre azioni che abbiamo messo in campo e ai controlli eseguiti sulle strade dalla nostra Polizia Municipale”.