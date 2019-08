Santa Fiora: festa della birra a Marroneto con il vincitore di San Remo Rock 2019

Venerdì 23 agosto, alle 18, a Marroneto, nella frazione di Santa Fiora, appuntamento con la seconda edizione di “Marroneto a tutta birra”, la festa dedicata alla degustazione di birra e buon cibo. La serata sarà arricchita dalla presenza del vincitore di Sanremo Rock 2019 Marco Viccaro Bucalone in un concerto live, che avrà inizio alle 21:30. Subito dopo la festa continua fino a tarda notte con DJ Leto.

Marco Viccaro Bucalone è un chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di chitarra. Vanta un’esperienza lunga 20 anni suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, Europa e soprattutto America. Tra le numerose esperienze musicali ha partecipato all’Umbria Jazz Clinics, Festival di Sanremo Giovani nel 2009 ed è stato finalista al programma televisivo “Celebrity The Talent Show” in onda su Sky Vivo. Ha suonato nei locali più famosi di Los Angeles e New York, con artisti di fama internazionale come Billy Ioel; Richie Cannata; Popa Chubby e tanti altri. In Italia ha collaborato e condiviso il palco con Gatto Panceri, Silvia Salemi, Little Tony; Donatella Rettore e i Ricchi e Poveri solo per ricordarne alcuni.

I suoi album da solista scritti, arrangiati e suonati interamente da Marco Viccaro, sono stati presentati in una tournée internazionale in America, Inghilterra e Irlanda, sono molto apprezzati dalla critica, nonché recensiti positivamente dall’importante rivista musicale “Music Connection” di Los Angeles.