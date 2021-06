Santa Fiora: domani la Marcia per l’Ambiente organizzata con l’Università di Siena

Il Centro d’Informazione Europe Direct dell’Università di Siena, in occasione del World Environment Day e della Settimana verde dell’UE, organizza una marcia per l’ambiente, a partire dalle ore 10:00 di domani a Santa Fiora.

Economia circolare e transizione ecologica saranno al centro dell’incontro tra studenti internazionali attualmente in mobilità all’Università di Siena e la Generation Restoration rappresentata dalla classe 4AFM dell’Istituto tecnico commerciale “Padre E. Balducci” e da due classi della scuola media “M. Pratesi” di Santa Fiora.

La marcia avrà come destinazione finale la Peschiera di Santa Fiora dove si terrà un momento di confronto all’aperto sulle opportunità e la sfida generazionale che il Green Deal europeo rappresenta per il nostro futuro e per il benessere comune.

Interverranno Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e commissario straordinario del Parco nazionale Museo delle Miniere del Monte Amiata, Angelita Campriani ed Emanuele Scamardella, di Europe Direct Siena, Andrea Bernardelli, Project manager di Ammagamma, e Sara Tagliabracci, di ESN Siena.

L’iniziativa è organizzata dall’Università di Siena – Centro d’Informazione Europe Direct in collaborazione con il Comune di Santa Fiora, l’Università per Stranieri di Siena, la Commissione europea – Rappresentanza in Italia per la EU Green Week, l’UN Environment Programme per il World Environment Day, il modulo Jean Monnet ELCE4SD

dell’Università di Siena ed ESN Siena.

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito: https://bit.ly/3phNxJj