Santa Fiora commemora le vittime del bombardamento e i martiri di Niccioleta

Santa Fiora ricorda i martiri di Niccioleta domenica 14 giugno, alle 11, con una commemorazione al cimitero comunale. Intervengono il sindaco Federico Balocchi; Antonella Coppi, presidente dell’associazione Anpi Amiata sezione Ovest; Luciano Luciani, consigliere alla cultura del Comune di Santa Fiora; don Giacomo Boriolo Corona.

La cerimonia è stata preceduta oggi dalla commemorazione del bombardamento del 12 giugno 1944, un giorno tristissimo, in cui gli aerei alleati colpirono Santa Fiora, Pitigliano e Grosseto per indebolire le truppe tedesche in ritirata.

A Santa Fiora il bombardamento provocò 24 vittime. A pochi giorni di distanza l’altro doloroso avvenimento colpì la popolazione: nel villaggio minerario di Niccioleta, una piccola frazione del comune di Massa Marittima, dove abitavano molti minatori provenienti soprattutto da Santa Fiora e Castell’Azzara, nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1944, un battaglione di SS italiane e tedesche arrestò 150 persone.

Solo una parte degli arrestati fu rilasciata: 6 minatori vennero immediatamente fucilati, 77 furono uccisi nel tardo pomeriggio del 14 giugno a Castelnuovo Val di Cecina.