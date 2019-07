Santa Fiora, attivo il bus navetta estivo e per i turisti torna ApeFiora

A partire dal 27 luglio fino al 25 agosto a Santa Fiora torna in servizio ApeFiora, il pittoresco mezzo di trasporto pensato per accompagnare i turisti alla scoperta degli angoli più suggestivi del paese. Si tratta di un ape Piaggio calessino, tutto rosso, sperimentato con successo negli anni scorsi da molti visitatori.

ApeFiora

Il singolare mezzo “pubblico” sarà in servizio tutti i giorni fino al 25 agosto dalle 10:30 alle 12: 30 e dalle 16:30 alle 19:30. In più dal 3 al 18 agosto sarà attiva anche in notturna dalle 21 alle 23. La partenza sarà davanti al Palazzo comunale, in piazza Garibaldi. Il costo del biglietto intero è di 2 euro. Info: 0564 977142

Navetta estiva gratuita. Dal 27 luglio al 25 agosto, inoltre, tutti i giorni compresa la domenica, sarà attivo il bus navetta estivo gratuito che fa servizio nel capoluogo mettendo in collegamento il centro storico con il resto del paese comprendendo i percorsi di Borgo e Montecatino fino al cimitero. Gli orari delle corse: 9; 11; 12 e 45; 16 e 30; 17 e 30; 19 e 30.

Collegamento Santa Fiora –Selva: i giovedì 1, 8 e 22 agosto il bus navetta gratuito farà anche due corse da Santa Fiora a Selva, con partenza alle ore 9 e alle ore 12; e due corse da Selva a Santa Fiora con partenza alle ore 9 e 30 e alle ore 12 e 30. Info: 0564 977142