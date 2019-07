Santa Fiora aderisce a Wiki Loves Monuments Italia: come partecipare al concorso

Santa Fiora aderisce a Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo per numero di fotografie raccolte.

I cittadini di oltre 50 Paesi a livello globale, tra cui, dal 2012 l’Italia, sono invitati a fotografare le bellezze del proprio patrimonio culturale, condividendo gli scatti con licenza libera su Wikimedia Commons, il grande database multimediale connesso a Wikipedia.

La normativa vigente in Italia non consente di pubblicare foto di monumenti a meno che non si possegga una precisa autorizzazione da parte degli enti pubblici o provati che hanno in consegna tali beni. Per realizzare il concorso Wiki Loves Monuments, in Italia, è quindi necessario l’appoggio e il coinvolgimento diretto di tutti gli enti che sono chiamati ad autorizzare la pubblicazione delle immagini sulle piattaforme Wikimedia.

Il Comune di Santa Fiora ha autorizzato la pubblicazione delle fotografie dei seguenti monumenti: palazzo Sforza Cesarini, la Peschiera, Palazzo pretorio, piazza della Rimembranza – scuola elementare, cascata dell’ex ferriera, torre civica, parco del Gambrinus, parco dei mulini, Serenella, teatro comunale Andrea Camilleri, Museo delle Miniere.

“Per Santa Fiora aderire al concorso e avere delle immagini con licenza libera su Wikimedia Commons – spiega il sindaco Federico Balocchi – è una importante occasione di promozione del territorio attraverso il proprio patrimonio culturale e architettonico. Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti e amatoriali senza limiti di età. Invitiamo quindi i cittadini appassionati di fotografia a misurarsi con questa esperienza immortalando i monumenti di Santa Fiora autorizzati dal Comune“.

Come partecipare al concorso: fotografa uno o più monumenti tra quelli presenti nella lista wikilovesmonuments.wikimedia.it (è possibile anche utilizzare scatti realizzati in passato). Registrati nel sito commons.wikimedia.org, fornendo l’indirizzo mail. Dal primo al 30 settembre, quando si svolge il concorso, puoi caricare gli scatti. Ecco come fare: cerca su wikilovesmonuments.wikimedia.it il nome del monumento che hai fotografato, clicca sul tasto carica e segui le istruzioni per caricare gli scatti. Ripeti la stessa procedura per ciascuna fotografia. Tra novembre e dicembre 2019 saranno proclamati i vincitori e assegnati i premi da parte della giuria.

Informazioni: https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/.