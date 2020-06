Santa Fiora: accesso al credito, pubblicato il bando Cosvig

Il Comune di Santa Fiora comunica che, a seguito dell’emergenza Covid 19, il CoSviG per prevenire le crisi di liquidità delle micro, piccole e medie imprese delle aree geotermiche toscane, ha promosso una misura straordinaria di agevolazione dell’accesso al credito, con l’istituzione presso Fidi Toscana di un fondo di garanzia per liquidità e investimenti.

Il sostegno è strutturato in due linee di azione: la linea A misure per il contenimento dei costi connessi all’accesso al credito e alla remunerazione del finanziamento, tramite contributi per l’abbattimento delle spese di accensione della linea di credito nonché del tasso di interesse applicato.

La linea B: concessione di garanzie per la liquidità e gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese toscane appartenenti all’area geotermica toscana.

Per la linea A la dotazione finanziaria è di 225mila euro. Il contributo a fondo perduto complessivo massimo erogabile per ciascun beneficiario è di 8mila euro di cui massimo 1000 per spese di commissione di accensione e costi di garanzie. Nella linea di intervento B la garanzia potrà essere rilasciata su finanziamenti di importo massimo pari a 500mila euro, durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 84.

Le domande di contributo o di rilascio di garanzie possono essere presentate fino al 30 giugno 2021, salvo proroghe.

La domanda completa di tutti gli allegati richiesti potrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo posta@pec.cosvig.it.

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura a sportello, con prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio tramite pec della richiesta completa e fino ad esaurimento delle risorse.

Il bando e la documentazione completa sono consultabili al seguente link https://www.cosvig.it/bando/accessoalcredito/

Info: credito.imprese@cosvig.it